رجال الأعمال المصريين تنظم أول ملتقى استثماري رقمي مصري بحريني سبتمبر المقبل

كتبت- منال المصري:

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال البحرينية وسفارتي البلدين في القاهرة والمنامة أول ملتقي استثماري رقمي دولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في 8 سبتمبر القادم.

وقال المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن المنتدى يعقد بعنوان (الفرص الاستثمارية في كل من مملكة البحرين ومصر)، ويناقش مستقبل وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة بمشاركة موسعة من سفراء وكبار رجال الدولة والقطاع الخاص ورؤساء منظمات رجال الأعمال ورؤساء الهيئات الاقتصادية والاستثمارية وخبراء الاستثمار والقطاع المالي والمصرفي والعقاري والصناعي في البلدين.

ويتضمن المنتدى الرقمي جلسات عمل متخصصة عن مناخ وفرص الاستثمار في مملكة البحرين لاستعراض التسهيلات التي تقدمها المملكة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وجلسة عامة عن مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في مصر، منها جلسات عن الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمشاركة رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المهندس يحيى زكي.

كما يتضمن المنتدى جلسات عن الفرص التجارية والاستثمارية في المشروعات القومية والعملاقة في مصر والفرص التصديرية في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بمشاركة المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما يشارك في جلسات المؤتمر النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

ويشارك من الجانب البحريني في عدد من الجلسات التي تستعرض الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين في قطاعات الطاقة والحوافز التي تقدمها للترويج السياحي والمعارض، الدكتور عبد الحسين علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة بالمملكة والنائب البحريني أحمد بن صباح السلوم عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وناصر علي الأهلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية بجانب متحدثين من خبراء المال والاقتصاد والبنوك في قطاعات المطاعم والمقاهي والقطاع المالي والمصرفي والقطاع الصحي وقطاع الصناعات التحويلية والقطاع العقاري وقطاع الأغذية ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين في مصر والبحرين.