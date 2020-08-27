أرباح "مصر للفنادق" تتراجع 52% في العام المالي الماضي بسبب كورونا

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مصر للفنادق، إنها حققت تراجعا في صافي الربح خلال العام المالي الماضي بنسبة 51.5% مقارنة بالعام المالي السابق عليه، تأثرا بتراجع الإيرادات بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس، أنها حققت أرباحا بعد الضرائب، خلال العام المالي الماضي بقيمة 85.5 مليون جنيه مقابل 176.4 مليون جنيه خلال عام 2018-2019.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي بعد انخفاض إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي بنسبة 44.1% مقارنة بالعام السابق عليه، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبلغت إيرادات مصر للفنادق 277.7 مليون جنيه خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 496.5 مليون جنيه في العام المالي السابق عليه.

وقالت الشركة، إن أزمة كورونا خفضت نسب الإشغال في فندق نايل ريتز كارلتون إلى متوسط 1% فقط منذ شهر أبريل الماضي وحتى نهاية يونيو 2020، حيث كان المتوسط 76% قبل أزمة كورونا.

وأشارت الشركة إلى أنه طبقا لتعليمات وزارة السياحة اعتبارا من 23 مارس الماضي، تم إغلاق كازينو الألعاب عن التشغيل، حتى تاريخه.

وقررت شركة مصر للفنادق، الاعتذار عن المساهمة في زيادة رأسمال شركة مصر سيناء، ضمن خطة الشركة للتخلص من المساهمات في الشركات المشتركة التي لا تدر عائدا.

وقالت مصر للفنادق، إن مجلس الإدارة قرر الاعتذار عن الدخول بالمساهمة في زيادة رأس المال المصدر لشركة مصر سيناء.

ووافق مجلس الإدارة بالإجماع على التوصية الواردة بالمذكرة المقدمة من مستشار (أ) والمشرف على قطاع الاستثمار، حيث أن هناك جمعية عمومية غير عادية في عام 2006، أشارت إلى التخلص من المساهمات في الشركات المشتركة التي لا تدر عائدا.