مصر تبدأ إعفاءً جمركيا لـ600 سلعة متبادلة مع تجمع الميركسور أول سبتمبر

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بدء تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل لـ600 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور اعتبارا من أول شهر سبتمبر المقبل.

وقالت الوزيرة في بيان اليوم الخميس، إن تطبيق هذا الإعفاء يأتي في إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول التجمع والذي يضم كلا من البرازيل، والأرجنتين، وأورجواي، وباراجواي.

وذكرت أن أهم بنود هذه السلع والواردة بالقائمة "B" من الاتفاق تتضمن الأسمنت، والموالح، والزيوت المعدنية، والغاز الطبيعي.

وأضافت الوزيرة أن اتفاقية الميركسور تدعم التوجه الحالي للدولة بزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على الاستفادة من أسواق كافة الدول الأعضاء بالتجمع واستخدامها كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول قارة أمريكا الجنوبية.

وأوضحت جامع أنه تم تعميم قوائم السلع المعفاة على كافة المجالس التصديرية وتجمعات الأعمال وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاستفادة من الميزة التنافسية الكبيرة للصادرات المصرية بعد تحريرها من التعريفات الجمركية، والبدء في التواصل مع الشركات المستوردة لهذه المنتجات بدول تجمع الميركسور.

وقال أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن الصادرات المصرية لدول تجمع الميركسور حققت منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ نسبة زيادة كبيرة حيث بلغت عام 2019 نحو 490 مليون دولار مقارنة بنحو 212 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 130%.

وأضاف مغاوري أن الواردات المصرية من دول التجمع انخفضت بنسبة 28%، حيث بلغت 2.8 مليار دولار عام 2019 مقابل نحو 3.9 مليار دولار عام 2017.

وكانت مصر وقعت اتفاق التجارة الحرة مع دول تجمع الميركسور في عام 2010، ودخل حيز النفاذ اعتبارا من الأول من سبتمبر 2017.

وينص الاتفاق على الإعفاء التدريجي على عدة اعوام وصولاً إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية المفروضة على 90% من السلع المتبادلة بين الطرفين وفقاً لعدة قوائم مرفقة بالاتفاق (A إعفاء فوري، وB إعفاء على ثلاث سنوات، وC إعفاء على 7 سنوات، وD إعفاء على 9 سنوات).