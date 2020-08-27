وزير المالية: تلافينا عدة ملاحظات ظهرت خلال تطبيق مبادرة "مايغلاش عليك"

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن التنسيق المتواصل مع الأجهزة المعنية بتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري "مايغلاش عليك" أدى إلى تلافي عدة ملاحظات كانت قد تكشفت عبر التطبيق الفعلي للمبادرة خلال الفترة الماضية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

جاء خلال اجتماع الوزير مع أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك، وعلاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وبعض ممثلي التجار، بحضور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ومحمد عبد الفتاح مساعد الوزير لشئون الموازنة والمشرف على تنفيذ المبادرة، وممثلو شركة "إي. فاينانس".

وكانت الحكومة أطلقت مبادرة "مايغلاش عليك" في السادس والعشرين من يوليو الماضي، ولمدة 3 شهور قابلة للتجديد، عبر طرح عروض وخصومات على العديد من أنواع السلع من المصنعين والتجاري بنسبة 20% في المتوسط، بالإضافة إلى 10% خصما إضافيا من الحكومة لأصحاب البطاقات التموينية بحد أقصى ألف جنيه.

ولكن بعد مرور أسبوعين من المبادرة، قال مسؤولو مبيعات بمحال تجارية مشاركة بالمبادرة، لمصراوي في تقرير سابق، إنهم لم يتلقوا تعليمات بتفعيل المبادرة على السلع، بالإضافة إلى وجود بعض النقاط التي تحتاج للتوضيح حول نسب الخصومات للمواطنين.

واستعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمبادرة "ما يغلاش عليك"، موجهًا بتذليل أي عقبات، وتيسير استفادة المواطنين من العروض والخصومات المطروحة خلال هذه المبادرة.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن هناك توجيهًا رئاسيًا بتقديم كل التيسيرات للمواطنين؛ بما يُسهم في تعظيم فرص استفادتهم من مبادرة "مايغلاش عليك" على النحو الذي يُساعد في تلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

ووجَّه وزير المالية بسرعة سداد حصة الحكومة في دعم أصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من مبادرة "ما يغلاش عليك" للتجار، موضحا أن المبادرة تستهدف تحريك عجلة الاقتصاد المصري لصالح المواطنين، بما يُمَّكنهم من توفير متطلباتهم الأساسية، ويُساعد في خلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أنه سيتم تكريم أكبر 5 شركات حققت مبيعات من خلال مبادرة "مايغلاش عليك"، موضحًا أن تجربة الشراء الإلكتروني عبر الموقع المحدد للمبادرة حققت نجاحًا نسبيًا حيث شهدت إقبالًا متزايدًا من المواطنين.

وقال الوزير إنه سيتم إعادة تصميم الموقع الإلكتروني لمبادرة "ما يغلاش عليك" بحيث يكون مبسطًا بشكل أكبر يساعد في سرعة بحث المواطنين عن السلع التي يرغبون في شرائها، مع توفير "باركود" بمواصفات كل منتج لتيسير عملية المفاضلة والاختيار.

وقال علاء عز إن منافذ البيع الخاصة بمبادرة "ما يغلاش عليك" شهدت إقبالًا خلال الفترة الأخيرة، ومن المتوقع زيادة حجم المبيعات خلال الأسابيع المقبلة خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، وزيادة عدد الشركات والتجَّار والصنَّاع الراغبين في الانضمام للمبادرة.

وأضاف أنه سيتم الاستفادة من هذه التجربة التي وصفها بـ "الثرية" في اقتراح العديد من المبادرات الأخرى التي تسهم في تحريك عجلة التجارة والصناعة بما يُساعد في تعظيم القدرات الإنتاجية والحفاظ على العمالة، بل وتوفير فرص عمل جديدة.

وأشار أحد كبار التجار المشاركين في المبادرة، خلال الاجتماع، إلى حرص التجَّار والصنَّاع على الانضمام للمبادرة التي تساعد في زيادة حجم المبيعات خاصة في ظل الخصومات التي تصل إلى 20% على السلع المعمرة وغير المعمرة وتجذب العديد من المواطنين.

وأوضح أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة إضافة منتجات جديدة لقائمة المعروضات، بما يُسهم في تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يتم إنهاء شكاوي المواطنين المتعاملين من خلال المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري "ما يغلاش عليك"، مشيدًا بسرعة تجاوب الجهات المعنية والتجَّار والصنَّاع في تذليل العقبات والعمل على تلافي ملاحظات المواطنين، بما يُسهم في تيسير استفادتهم من المبادرة.

وتضم المبادرة سلعًا متنوعة مثل الأجهزة الكهربائية والتي تتضمن التكييفات، والتليفزيونات، و الثلاجات والديب فريزر، والغسالات، والسخانات، وقطاع الإلكترونيات، والأدوات الصحية، إضافة إلى قطاع الماكينات والمعدات والذي يحتوي حتى الآن على أنواع مختلفة من المواتير.

ويشارك في المبادرة العديد من المحلات مثل عمر أفندي، وبي تك، وتوشيبا العربي، وكازيون، وأخرى.