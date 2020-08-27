تحالف هيرميس وجي بي أوتو يستحوذ على 75% من "طوكيو مارين مصر فاملي تكافل"



كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، اليوم الخميس، إتمام اتفاقية شراء نهائية لحصة 75% من شركة طوكيو مارين مصر تكافل، المتخصصة في خدمات التأمين على الحياة.

وقالت هيرميس، في بيان للبورصة اليوم، إن الصفقة تمت من خلال شركاتها التابعة هيرمس فاينانس المتخصصة في قطاع التمويل غير المصرفي، وشركة جي بي أوتو من خلال شركتها التابعة جي بي كابيتال العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي.

وأوضحت الشركة أنه بمقتضى الصفقة التي بلغت قيمتها 84.75 مليون جنيه، سوف تبلغ ملكية المجموعة المالية هيرميس وجي بي كابيتال في الشركة المستحوذ عليها 37.5% لكل منهما، بينما ستمتلك مجموعة "طوكيو مارين" نسبة 25% المتبقية، وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال خدمات التأمين وإعادة التأمين وأكبر مقدم لخدمات التأمينات العامة في اليابان.

وتتخصص شركة "طوكيو مارين مصر فاملي تكافل" في خدمة شريحة هائلة من الأفراد والشركات في مصر عن طريق توفير باقة من البرامج والحلول التأمينية.

وقال الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي بي أوتو، إن شركته تعتزم الاستفادة من مقومات السوق لتحقيق المردود الإيجابي المتوقع.

وأضاف أن إتمام الصفقة يتماشى مع رؤية الشركة في تنمية أعمالها بمجالات التأجير التمويلي، والتمويل الاستهلاكي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، والتوريق، وخدمات تأجير أساطيل النقل، وكذلك المدفوعات الالكترونية لخدمة شريحة أكبر من العملاء الأفراد والمؤسسات.

وأوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، أن إتمام الصفقة يعد بمثابة ركيزة أساسية من ركائز تنفيذ الاستراتيجية المعلنة بتقديم حزمة متكاملة من خدمات التمويل غير المصرفي بالسوق المصري.

وأشار عوض إلى نجاح الشركة في غضون أربع سنوات في استحداث وتنمية مجموعة جديدة من الأنشطة والخدمات تشمل التأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، والتخصيم، والتمويل العقاري، والتأمين، والدفع الإلكتروني، والتمويل الاستهلاكي إلى جانب التوسع بجميع القطاعات التشغيلية التقليدية للشركة.

وقالت هيرميس، إنه من المتوقع أن تثمر الاتفاقية الجديدة عن تنمية باقة الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها كلٌ من المجموعة المالية هيرميس وشركة جي بي أوتو، من خلال توفير قاعدة للتوسع بأعمال الشركتين في قطاعات جديدة بالسوق المصري، مثل خدمات وحلول التأمين التي ستمثل إضافة جديدة لأنشطة التمويل غير المصرفي التي تقدمها بالشركتين.

وأضاف البيان، أن سوق التأمين في مصر يحظى بفرص ومقومات هائلة للنمو في ضوء جهود الحكومة المصرية لتعزيز رقعة الشمول المالي بوتيرة سريعة واستحداث القواعد التنظيمية التي تركز على تنمية سوق التأمين.

وأوضح البيان، أن المجموعة المالية هيرميس وشركة جي بي أوتو، تعتزمان توظيف خبراتهما المتنامية بهذا المجال في تعظيم القيمة من أنشطتهما وإحداث نقلة نوعية بقطاع التأمين بما يتماشى مع التقديرات المتوقعة لنمو الأسواق الناشئة.

وأشار البيان إلى أنه بالتزامن مع إتمام الصفقة تم تكليف الخبير سهيل علي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة التي من المقرر أن تبدأ في تحديث علامتها التجارية خلال أشهر تمهيدًا لإعادة الإطلاق تحت قيادته.