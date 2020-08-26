أرباح النيل لحليج الأقطان ترتفع إلى أكثر من 7 أضعاف خلال العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

تضاعفت أرباح شركة النيل لحليج الأقطان، خلال العام المالي الماضي (المنتهي في يونيو 2020) أكثر من 7 مرات مقارنة بالعام المالي 2018-2019 رغم تراجع الإيرادات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها حققت صافي ربح بنحو 63 مليون جنيه خلال العام المالي 2019-2020، مقابل صافي ربح بقيمة 7.8 مليون جنيه خلال العام المالي السابق عليه.

وانخفضت المبيعات بنسبة 44.7% لتسجل 7.5 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 13.5 مليون جنيه خلال العام المالي 2018-2019.

وقالت الشركة إن أرباحها خلال العام الماضي تحققت نتيجة تسوية مديونية البنك الأهلي، وبيع قطعة أرض بمدينة مغاغة بالمنيا، وزيادة إجمالي حقوق المساهمين، بنسبة 16.16%.

وأوضحت أن تراجع الإيرادات يعود إلى انخفاض كمية الأقطان الواردة للمحالج، خلال الموسم 2019 -2020، لتبلغ 56.8 ألف قنطار مقارنة بـ 116.4 ألف قنطار شعر خلال الموسم السابق.

وأضافت الشركة، أن الإيرادات تراجعت العام الماضي بالرغم من ارتفاع سعر الخدمة إلى 120 جنيها للحلج مقابل 105 جنيهات، وذلك تزامنا مع زيادة المصروفات العمومية والإدارية، بالإضافة إلى رسوم البورصة وهيئة الرقابة المالية، والضريبة العقارية.

وكان مجلس إدارة الشركة وافقت على زيادة رأسمالها، من خلال اكتتاب قدامى المساهمين، لتنفيذ قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بشأن تسوية النزاع بين شركتي النيل لحليج الأقطان والشركة القابضة للتشييد والبناء، على أن تدفع شركة النيل لحليج الأقطان 231.1 مليون جنيه للقابضة على سبيل التعويض عن تخارجها منها ما يعادل نسبة 10% من الفارق بين التقييم (الزراعي والصناعي) والسكني.