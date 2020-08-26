14 اكتوبر.. تنظيم أول نسخة رقمية للمعرض الدولي للحاصلات الزراعية أجرو جيت 2020

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت جمعية المصدرين المصريين- إكسبولينك، تنظيم النسخة الافتراضية الأولي في مصر لمعرض الحاصلات الزراعية AgroGate 2020بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في 14 أكتوبر 2020 المقبل.

وقالت جمعية المصدرين المصريين، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن انعقاد معرض الحاصلات الزراعية هذا العام في دورته الثانية والأولى عبر المنصة الالكترونية، يأتي إيماء إلى خطة جمعية المصدرين المصريين واستراتيجية الدولة لتنمية الصادرات المصرية واختراق العديد من الأسواق المستهدفة والواعدة للمنتجات الوطنية.

وأضافت الجمعية، أن معرض أجروجيت 2020 يعقد في 14 أكتوبر القادم ولمدة شهر كامل وذلك لتحقيق غايته في دورته السابقة والمتمثلة في عرض مجموعة كبيرة متنوعة من المنتجين الزراعيين في السوق الدولية وتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة رائدة للتجارة والصادرات الزراعية في العالم.

وتهدف الدورة الافتراضية الأولى للمعرض لزيادة صادرات قطاع الحاصلات الزراعية والنفاذ إلى مختلف الدول المستهدفة من خلال دعوة 50 من كبار المستوردين والمشترين الدوليين والمتخصصين في القطاع الزراعي، بجانب التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية والاسيوي.

وأكدت جمعية المصدرين المصريين - إكسبولينك، أن قطاع الحاصلات الزراعية يعد من أكثر القطاعات التي تولي جمعية المصدرين المصريين إهتماماً كبيراً بها حيث استطاع أن يخطو خطوات ايجابية في زيادة الصادرات المصرية في السنوات الماضية وخلال عام 2020 بالرغم من الأزمة الحالية لفيروس كورونا التي يمر بها العالم والتي أثرت على الاقتصاد والتجارة العالمية ما يؤكد الحاجة إلي المزيد من الاهتمام بقطاع الحاصلات الزراعية ودعمه والعمل على تنمية الشركات والمصدرين المصريين ليصبح كأحد القطاعات الهامة والرئيسية لزيادة الصادرات الوطنية.

وأشار إلى أنه نظرا ً لأنها المرة الأولي لإقامة المعارض التجارية الدولية الإفتراضية فى مصر، ستنظم جمعية المصدرين المصريين-إكسبولينك، ثلاث ندوات إفتراضية لعرض كيفية إدارة العملاء وعقد الصفقات عبر الإنترنت من أجل تحقيق أقصى استفادة من الاجتماعات الثنائية.

وأضافت الجمععية، أن اللقاء يهدف إلى التعرف على آلية التنفيذ وتجهيز الاجنحة والتفاعل مع العملاء أثناء الإجتماعات داخل المعرض وذلك طبقاً لإستراتيجية الجمعية في مواكبة التطور الطارئ فى آلية تنظيم المعارض المتعارف عليها نظراً للأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا فى كافة أنحاء العالم.

يذكر أن إقامة المعارض الدولية الافتراضية لأول مرة في مصر يأتي في إطار حزمة البرامج الرقمية والخدمات الالكترونية التي أطلقتها جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك في بداية أزمة فيروس كورونا لمساندة قطاع التصدير خلال الجائحة والتغلب على مختلف التحديات التي تواجه الترويج للصناعة الوطنية والصادرات المصرية.

وأوضحت جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، أن آلية تنظيم المعارض الإلكترونية عبر التقنية الافتراضية ستساهم في زيادة معدل التصدير من كافة القطاعات الإنتاجية المصرية، من خلال اتاحة فرص أكبر لمشاركة المصدرين والمنتجين والمشترين في المعارض الخارجية كإحدى الآليات المهمة لزيادة الصادرات والتعريف بالمنتج المحلى، ومساندة الشركات المصرية في تسويق منتجاتها حيث تمكن هذه التقنية، المشترين من مختلف دول العالم بالتجول داخل المعرض الافتراضي والتعرف على المنتجات بصورة واضحة وتفصيلية وأقرب إلى الواقع.