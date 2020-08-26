كريم مصر" تتوسع في أسطول خدمة "جو أوفر" في 9 محافظات

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة كريم مصر للنقل التشاركي، عن التوسع في أسطول "جو أوفر"، وهي الخدمة التي تقدم أسعارًا أرخص عن خدمة "جو" بنسبة تصل إلى 16%، ليصل عدد الأسطول إلى 10 آلاف سيارة تغطي 9 من محافظات.

وذكر بيان من الشركة اليوم الأربعاء أن المحافظات هي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط والمنصورة والإسماعيلية والزقازيق وبنها وطنطا، لتصبح الخدمة هي الأرخص في مجال النقل التشاركي.

وقال هيثم عصام، المدير العام لكريم مصر، نعمل على دراسة احتياجات كل سوق على حدة، وتعديل وتطوير خدماتنا وتلبية احتياجات المجتمعات بناء على ما يحتاجه السوق في كل مرحلة، ويبقى دائما تقديم خدمة بجودة عالية وأسعار تنافسية من أهم أهدافنا.

وأضاف عصام في البيان، نركز على تقديم خدمات ذات جودة وبأسعار تنافسية بشكل أكبر، فشركة كريم مصر تعمل على خطة متكاملة في هذا السياق خلال هذا العام، ليكون أهمها التوسع بشكل كبير في أسطول خدمة Go Awfar - جو أوفر" في محافظات مختلفة، لتصبح أرخص رحلة نقل تشاركي في مصر ذات جودة عالية، فجميع عربات "جو أوفر" تخضع لفحص الجودة والأمان الخاص بكريم، ونحرص أيضا على القيام بكشف دوري للتأكد من حالة السيارات ونظافتها ومدى جودتها، وستشمل الفترة القادمة عدد من الخطوات المختلفة في إطار تلبية كريم مصر لاحتياجات السوق المصري.

وتعمل شركة كريم على توسيع نطاق خدماتها واستعمال وسائل التكنولوجيا المبتكرة، حيث أعلنت في مارس الماضي عن إطلاق الـ Super App، ليتحول تطبيق كريم لمنصة تقنية متعددة الخدمات تتضمن نقل الأفراد، ونقل المنتجات أو الطلبات، وخدمات الدفع الإلكتروني، ليخدم التطبيق أكثر من 33 مليون مستخدم في أكثر من 13 دولة، و100 مدينة حول العالم.