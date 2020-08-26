برنت يرتفع بفضل خفض الإنتاج الأمريكي وآمال بشأن اتفاق تجاري مع الصين

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار خام النفط برنت اليوم الأربعاء بدعم من وقف منتجين أمريكيين معظم الإنتاج البحري من خليج المكسيك قبل الإعصار لورا وتفاؤل إزاء محادثات التجارة الصينية الأمريكية، وفقا لوكالة رويترز.

لكن المكاسب كانت محدودة بفعل تجدد المخاوف حيال جائحة فيروس كورونا المستجد التي قلصت الطلب على الوقود بعد تقارير عن إصابة متعافين في أوروبا وآسيا بكوفيد-19 من جديد ما أثار مخاوف إزاء المناعة مستقبلا.

وأضافت العقود الآجلة لبرنت عشرة سنتات أو 0.2% إلى 45.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، في حين فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات ما يعادل 0.1% إلى 43.30 دولار للبرميل. وأغلق الخامان أمس الثلاثاء عند أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وتأهب أمس الثلاثاء قطاع الطاقة في الولايات المتحدة لإعصار قوي وأخلى المنتجون 310 منشآت بحرية وتوقف إنتاج 1.56 مليون برميل يوميا من الخام يمثل 84% من الإنتاج البحري في خليج المكسيك، قريبا من التوقف الذي سببه الإعصار كاترينا قبل 15 عاما وبلغ 90%.

كما لقيت الأسعار المزيد من الدعم من بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي. وتصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، بيانات المخزونات الرسمية اليوم الأربعاء.

لكن الضغوط النزولية استمرت جراء مخاوف حيال الطلب بعدما أظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين الأمريكيين هوت لأقل مستوى في أكثر من ستة أعوام نتيجة مخاوف من خسارة وظائف بسبب كورونا.