ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف، بنسبة 0.05%، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 11466 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.24%، إلى مستوى 11461 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.