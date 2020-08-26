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ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:17 ص الأربعاء 26 أغسطس 2020
ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف، بنسبة 0.05%، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 11466 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.24%، إلى مستوى 11461 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

البورصة ؤشر البورصة

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