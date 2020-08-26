ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف، بنسبة 0.05%، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 11466 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.24%، إلى مستوى 11461 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.
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