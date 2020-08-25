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تعرف على أبرز تفاصيل قانون الجمارك بعد إقراره من البرلمان (فيديوجرافيك)

08:39 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
تعرف على أبرز تفاصيل قانون الجمارك بعد إقراره من البرلمان (فيديوجرافيك)

مجلس النواب

كتب- مصطفى عيد:

وافق مجلس النواب، أمس الاثنين، على قانون الجمارك الجديد، ضمن عدد من القوانين التي أٌقرها في آخر الجلسات العامة للمجلس قبل الحصول على الإجازة الصيفية.

وقال محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الجمارك، إنه سيتم لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع.

وأكد الوزير أن وزارته ماضية بقوة في استكمال تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

وأشار إلى أن ذلك سيتم من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة "النافذة الواحدة"، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي".

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز تفاصيل قانون الجمارك الجديد، وأغلب المستحدثات التي تضمنها مقارنة بالقانون القديم.

مجلس النواب قانون الجمارك الجديد البرلمان

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