"أونلاين".. 10 آلاف شخص يسجلون للاشتراك ببرنامج "إيتيدا" لريادة الأعمال

كتب- علاء حجاج

دعا مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك"، بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، طلبة الجامعات وحديثي التخرج إلى التقدم للاشتراك في برنامج "InnovEgypt" الخاص ببناء قدرات طلاب الجامعات في مجال الإبداع وريادة الأعمال.

وقالت الهيئة في بيان لهاـ اليوم الثلاثاء، إن 10 آلاف من طلبة الجامعات وحديثي التخرج سجلوا للاستفادة من البرنامج حتى الآن من مختلف المحافظات.

وأضافت أنه استجابة للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتي تستلزم الحد من التجمعات، قام المركز بتصميم نسخة خاصة للبرنامج هذا العام تحت اسم "InnovEgypt Online"، حيث يتم تقديمه عبر الإنترنت بالكامل، وتم البدء في تدريب المشتركين على دفعات من شهر يونيو الماضي وحتى نهاية شهر أكتوبر القادم.

ويعمل البرنامج الذي تم تصميمه خصيصا لدعم وتوجيه الطلاب والخريجين على وضع خطواتهم الأولى في مجال الإبداع، وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تقديم المعرفة الأساسية المطلوبة لإلهام المشاركين وتحفيزهم للتفكير كرواد أعمال وتعليمهم كيفية توليد أفكار مبتكرة باستخدام التفكير التصميمي كأسلوب فعال ومبتكر لحل المشكلات، وفقا للبيان.

وتبلغ مدة الدورة التدريبية 30 ساعة منها 16 ساعة تفاعلية بواقع 4 ساعات يومياً، وعلى مدار 4 أيام من ورش العمل، ويمكن للطالب أو حديث التخرج الاشتراك بالبرنامج بفترات التدريب الصباحية أو المسائية، بحسب رغبته.

ويستهدف البرنامج خريجي عام 2015 أو ما بعدها، وكذلك طلبة الجامعات في التخصصات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذين أنهوا بنجاح السنة الدراسية الثانية أو الثالثة أو الرابعة من كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم (تخصصات حاسب وذكاء اصطناعي)، واقتصاد وعلوم سياسية (قسم حاسب آلي).

كما تتضمن الكليات التي يستهدفها البرنامج أيضا كلية التجارة، والفنون التطبيقية، والتربية النوعية (قسم حاسب آلي)، والتعليم الصناعي، والمعاهد الهندسية.

وقالت "إيتيدا" إنه بنهاية البرنامج الذي يتم تقديمه بالمجان، يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، كما يتيح فرصة للاشتراك في مسابقة "Ideathon"، والحصول على جوائز مالية تبلغ قيمتها 360 ألف جنيه.

ويتكون البرنامج من ثلاث وحدات رئيسية وهي إدارة الإبداع والتكنولوجيا حول أساسيات إدارة الإبداع والتكنولوجيا، ومعسكر الفكر الإبداعي حيث يتعلم الطلاب خلاله كيفية استخدام تقنيات مختلفة لتوليد أفكار أعمال إبداعية بناءً على التحديات الواقعية، وريادة الأعمال والتي تغطي المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال وتعطي تدريبا مفصلا على الأدوات الأساسية التي يطلبها رواد الأعمال المحتملون لبدء أعمالهم الجديدة.

ووفقا للبيان، يهدف برنامج "InnovEgypt" إلى خلق قاعدة مصرية من الكفاءات المؤهلة من المبدعين ورواد الأعمال من خلال تقديم تدريب شامل حول إدارة الإبداع والتكنولوجيا، وحول ريادة الأعمال للطلاب بناءً على أفضل الممارسات والدروس المستفادة.