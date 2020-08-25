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بينهم أمريكا.. الانكماش يضرب اقتصادات العالم في الربع الثاني "إنفوجرافيك"

01:52 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
بينهم أمريكا.. الانكماش يضرب اقتصادات العالم في الربع الثاني "إنفوجرافيك"

ارشيفية

كتبت- ياسمين سليم:

ضرب الانكماش اقتصاد كبرى دول العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع ذروة انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وتسبب فيروس كورونا في توقف حركة السياحة والسفر وإغلاق الدول والمصانع وفرض حظر تجوال في دول العالم، في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وهو ما أضر بأكبر اقتصادات العالم.

وأعلن مكتب الإحصاءات في ألمانيا اليوم الثلاثاء أن اقتصاد البلاد انكمش بوتيرة قياسية قدرها 9.7% في الربع الثاني إذ انهار إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات والصادرات في ذروة جائحة كورونا.

وانضمت ألمانيا بهذا إلى اقتصادات سبقتها في تحقيق انكماش خلال الربع الثاني من العام.

وأعلنت فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وأمريكا ومنطقة اليورو من قبل تسجيل انكماش خلال الربع الثاني من العام بأرقام غير مسبوقة.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي مدى الضرر الذي وقع اقتصادات كبرى خلال الربع الثاني من العام الجاري.

اقتصادات العالم الانكماش أمريكا

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