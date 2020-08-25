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أسعار الذهب في مصر تواصل الهبوط.. والجرام يخسر 8 جنيهات بتعاملات اليوم

12:40 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
أسعار الذهب في مصر تواصل الهبوط.. والجرام يخسر 8 جنيهات بتعاملات اليوم

ذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر الجرام الواحد بقيمة 8 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 850 جنيهًا مقابل 858 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 729 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 971 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6800 جنيه.

وعالميا تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.12% خلال تعاملات اليوم، حيث هبط سعر الأوقية بنحو 2.3 دولارات، مقارنة بمستوياتها خلال جلسة تعاملات أمس، لتصل إلى نحو 1926 دولارًا في تمام الساعة 12:26 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في مصر تراجعت بشكل طفيف أمس، حيث انخفض سعر الجرام جنيها واحدا.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر جرام الذهب

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