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مصر للألومنيوم تخسر 993.8 مليون جنيه العام الماضي بسبب 5 عوامل

12:11 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
مصر للألومنيوم تخسر 993.8 مليون جنيه العام الماضي بسبب 5 عوامل

مصر للألومنيوم

كتبت شيماء حفظي:

تحولت شركة مصر للألومنيوم للخسارة خلال العام المالي الماضي؛ بحسب القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الثلاثاء.

وخلال العام المالي 2019-2020 حققت الشركة خسائر بنحو 993.8 مليون جنيه مقابل أرباح بقيمة 570.9 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وأظهرت القوائم المالية تراجع الإيرادات السنوية لتسجل 7.3 مليار جنيه مقابل 12.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
وقالت الشركة إنها تحولت للخسارة بسبب 5 عوامل بينها زيادة تكلفة عوامل الإنتاج خاصة أسعار الكهرباء؛ وانخفاض سعر صرف الدولار.

كما تضمنت أسباب الخسارة انخفاض عوائد الاستثمارات المالية العائد عليها وتراجع سعر المعدن عالميا وتأثير أزمة كورونا على إيرادات الشركة خلال الفترة؛ بحسب البيان.

شركة مصر للألومنيوم الألومنيوم

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