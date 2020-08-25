البترول تستعد لحفر 3 آبار غاز بغرب دلتا النيل بتكلفة 250 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

قال شريف حسب الله رئيس شركتي البرلس ورشيد، إنه يتم الإعداد لبدء حفر 3 آبار تنموية في المرحلة العاشرة من مشروع غرب دلتا النيل العميق لإنتاج الغاز الطبيعي بتكلفة تقديرية حوالي 250 مليون دولار، وإنه سيتم العمل على استهداف الطبقات العميقة في برنامج حفر هذه المرحلة.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، أضاف حسب الله أنه يجري حاليا إعادة تقييم الاحتمالات لتحقيق أفضل استغلال لمنطقة امتياز رشيد بعد نتائج بئر مونتو، والبدء في إعداد برنامج عمل للحفاظ على التسهيلات الإنتاجية من حقل رشيد البحري.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركتي البرلس ورشيد عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019-2020.

وذكر حسب الله أن مبيعات الغاز الطبيعي من شركتي رشيد والبرلس بلغت حوالي 309 ملايين قدم مكعب غاز يوميا، ومعدل إنتاج المتكثفات حوالي 8 آلاف برميل يوميا.

وأشار إلى أنه تم حفر واستكمال كافة آبار المرحلة (9 ب) من مشروع غرب دلتا النيل العميق مما قد يصل بالقدرة الإنتاجية إلى حوالي 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وأوضح حسب الله أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد تم استكمال أعمال الإنشاءات البرية في ساحة المعدية.

ومن جانبه، أكد وزير البترول أهمية الانتهاء من مشروعات تنمية الحقول والتنسيق المستمر مع الشركاء الأجانب، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في خفض تكلفة الإنتاج وترشيد الإنفاق، والاستمرار في التطوير لأنظمة السلامة والأمان الصناعي والحفاظ على البيئة.

كما أشار الوزير إلى ضرورة العمل على تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، مطالباً باستهداف الطبقات الاستكشافية الجديدة العميقة واستخدام التكنولوجيات الحديثة بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطي.

وحضر الجمعية أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعي والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة، ومجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونوابه للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات المشتركة.

كما حضر الجمعية خالد قاسم رئيس شركة شل مصر، وباولو ترديش نائب رئيس شركة اديسون للشركات المشتركة، وشهريزال بن شهاري رئيس شركة بتروناس مصر.