البورصة تتراجع بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف، بنسبة 0.01%، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 11432 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.43%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.37%، إلى مستوى 11433 نقطة.