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البورصة تتراجع بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:24 ص الثلاثاء 25 أغسطس 2020
البورصة تتراجع بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف، بنسبة 0.01%، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 11432 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.43%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.37%، إلى مستوى 11433 نقطة.

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