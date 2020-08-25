البورصة تتراجع بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف، بنسبة 0.01%، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 11432 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.43%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.37%، إلى مستوى 11433 نقطة.
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