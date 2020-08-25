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ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:19 ص الثلاثاء 25 أغسطس 2020
ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 18 و21 جنيها، كما ارتفع سعر الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و 380 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك الفيليه البلطي 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 جنيها و100 جنيه، كما زاد سعر كيلو السمك البوري 42 و 48 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها.

أسعار الأسماك السمك البلطي الكابوريا السمك المكرونة السويسي

الخبر التالى:

البورصة تتراجع بشكل طفيف مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

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