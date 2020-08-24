ما أكبر 15 شركة مقيدة في البورصة المصرية من حيث القيمة السوقية؟

كتب- مصطفى عيد:

شهدت جلسة تداول اليوم الاثنين بالبورصة المصرية عددا من الأحداث المتعلقة بالأسهم المدرجة، حيث اقتربت القيمة السوقية للبنك التجاري الدولي من 100 مليار جنيه، كما ارتفعت القيمة السوقية لشركة السويدي إلكتريك لمستوى يعادل أكثر من مليار دولار، لتكون الشركة الثامنة المدرجة بالبورصة التي تتجاوز هذا الحد.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أكبر 15 شركة مدرجة في البورصة المصرية من حيث القيمة السوقية، وقيمة كل منها، وسعر السهم عند إغلاق جلسة تداول اليوم، ونبذة صغيرة عن الشركة ومجال عملها، وهي كالتالي:

1- البنك التجاري الدولي:

القيمة السوقية: 99.839 مليار جنيه

سعر السهم: 67.96 جنيه

يعمل البنك التجاري الدولي في نشاط الإيداع والإقراض المصرفي وتمويل المشروعات والأفراد، وهو أكبر بنك قطاع خاص في مصر.

2- بنك قطر الوطني الأهلي:

القيمة السوقية: 30.792 مليار جنيه

سعر السهم: 14.29 جنيه

يعمل بنك قطر الوطني الأهلي في نشاط الإيداع والإقراض المصرفي وتمويل المشروعات، وهو شركة مساهمة مصرية خاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، وتابعة لمجموعة بنك قطر الوطني في الدوحة.

3- الشرقية للدخان "إيسترن كومباني":

القيمة السوقية: 28.395 مليار جنيه

سعر السهم: 12.62 جنيه

تعمل الشركة في إنتاج منتجات التبغ مثل السجائر والمعسل وغيرها، كما تصنع لحساب الغير، وكانت تتبع قطاع الأعمال العام حتى وقت قريب.

4- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية:

القيمة السوقية: 23.509 مليار جنيه

سعر السهم: 18.63 جنيه

تعد الشركة من أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في مصر والشرق الأوسط، وتنتج حوالي نصف الأسمدة النيتروجينية المصرية.

5- المصرية للاتصالات:

القيمة السوقية: 23.319 مليار جنيه

سعر السهم: 13.66 جنيه

تقدم الشركة خدمات الاتصالات الهاتفية الثابتة والمحمولة وخدمات الإنترنت وهي شركة حكومية كانت حتى وقت قريب تحتكر خدمات التليفون الأرضي.

6- القابضة المصرية الكويتية:

القيمة السوقية: 18.539 مليار جنيه

سعر السهم: 1.14 دولار

تم إنشاء الشركة في عام 1997 بواسطة عدد من المستثمرين المصريين والكويتيين منهم رجل الأعمال الكويتي ناصر الخرافي، وتعمل في الاستثمار بعدد من المجالات المتنوعة منها الطاقة، والأسمدة، والصناعات البتروكيماوية.

7- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية:

القيمة السوقية: 18.241 مليار جنيه

سعر السهم: 25.79 جنيه

تعمل شركة فوري في مجال المدفوعات الإلكترونية وتقديم خدمات سداد الرسوم ومنها فواتير الكهرباء والغاز والاتصالات، ومصروفات الجامعة وغيرها، إلى جانب تقديم تكنولوجيا المدفوعات الرقمية للعديد من البنوك.

8- السويدي إليكتريك:

القيمة السوقية: 16.600 مليار جنيه

سعر السهم: 7.60 جنيه

تعمل الشركة في مجال تقديم حلول الطاقة المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتمتلك أكثر من 30 منشأة صناعية في 15 دولة حول العالم.

9- مجموعة طلعت مصطفى القابضة:

القيمة السوقية: 14.094 مليار جنيه

سعر السهم: 6.83 جنيه

تعمل في مجال بناء وبيع الوحدات العقارية بأنواعها المختلفة السكنية والإدارية والتجارية، وبناء عدد من المدن الجديدة، وتوفير الخدمات المتكاملة بهذه المدن، ومن أبرز مشروعاتها مدينة الرحاب، ومدينتي بشرق القاهرة.

10- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع:

القيمة السوقية: 12.708 مليار جنيه

سعر السهم: 8.53 جنيه

تعمل الشركة في مجال نقل البضائع والحاويات، ولها محطتان بمينائي الإسكندرية والدخيلة، وهي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام حيث تمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبري حوالي 55.4% من أسهمها.

11- مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو":

القيمة السوقية: 11.953 مليار جنيه

سعر السهم: 52.17 جنيه

تعمل شركة موبكو في تكرير وتصنيع المواد البترولية والغازات الطبيعية وإنتاج الأسمدة، وتم إنشاؤها في يوليو 1998.

12- المجموعة المالية هيرميس القابضة:

القيمة السوقية: 11.345 مليار جنيه

سعر السهم: 14.76 جنيه

تعد الشركة أحد أبرز بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، ولديها أعمال في 13 دولة، وتعمل منذ 35 عاما في مجال الخدمات المالية والاستثمارية.

13- إعمار مصر للتنمية:

القيمة السوقية: 11.278 مليار جنيه

سعر السهم: 2.49 جنيه

تأسست الشركة في عام 2005، وتعمل في التطوير العقاري، وهي تابعة لشركة إعمار العقارية الإماراتية، ومن مشروعاتها آب تاون كايرو بالقاهرة، ومشروع مراسي بالساحل الشمالي.

14- مصر الجديدة للإسكان والتعمير:

القيمة السوقية: 8.785 مليار جنيه

سعر السهم: 6.58 جنيه

تأسست الشركة عام 1906 وهي شركة عقارية تملك الشركة القابضة للتشييد والتعمير 72.25% من أسهمها.

15- مستشفى كليوباترا

القيمة السوقية: 8.080 مليار جنيه

سعر السهم: 5.05 جنيه

تعمل الشركة في مجال الرعاية الصحية، وهي أكبر مجموعة مستشفيات تابعة للقطاع الخاص في مصر من حيث عدد الأسرة، وكذلك المستشفيات التابعة، وتمتلك عددا من المستشفيات منها مستشفى كليوباترا، ومستشفى القاهرة التخصصي، ومستشفى النيل بدراوي، ومستشفى الشروق، ومستشفى الكاتب، ومستشفى كوينز.

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