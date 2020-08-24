الحكومة تنشئ حسابًا بنكيًا لإيداع مساهمة "كورونا" من الموظفين والمعاشات

كتب- أحمد السيد:

فتحت وزارة المالية حسابًا بنكيًا ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري باسم الإدارة المركزية للحسابات المركزية لمواجهة تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية، وفقا لكتاب دوري صادر من وزارة المالية.

وبحسب الكتاب الدوري، فإن الحساب سيتضمن إيداع المبالغ التي يتم استقطاعها طبقا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2020 بالحساب أولاً بأول.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 170 لسنة 2020 في شأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باستقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة و0.5% من المعاشات لمدة عام رسميًا، والذي كان قد وافق عليه مجلس النواب.

ويتضمن القانون، المنشور في الجريدة الرسمية، اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة 12 شهرًا، يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين؛ وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا.