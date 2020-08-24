الأوكازيون الصيفي ينعش مبيعات محلات الملابس والأحذية

كتبت- شيرين صلاح:

تسبب الأوكازيون الصيفي في نشاط حركة المبيعات بمحلات الملابس والأحذية بنسبة تتراوح بين 60 و70% خلال الفترة الماضية، بحسب ما ذكره تجار تحدثوا لمصراوي.

وانتهت الفترة الأولى من الأوكازيون الصيفي أمس الأول، والتي كانت أعلنتها وزارة التموين أعلنت بدايتها من يوم 23 يوليو ولمدة شهر، ولكن الوزارة أعلنت منذ أيام مد الأوكازيون لفترة جديدة مدتها تمتد لشهر أيضا.

وقال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن خصومات الأوكازيون الصيفي نشطت مبيعات محلات الملابس بنسبة تتراوح بين 60 و70% من البضاعة المتوفرة لدى المحلات خلال الفترة الماضية.

وعانى قطاع الملابس من تراجع المبيعات طوال فترة الحظر الجزئي الذي نفذته الحكومة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بسبب تحديد مواعيد مبكرة لغلق المحلات، بالإضافة إلى إقبال المواطنين خلال الفترة الماضية على شراء السلع الأساسية فقط، بحسب ما قال رئيس الشعبة في وقت سابق لمصراوي.

وتتراوح نسبة التخفيضات على الملابس خلال فترة الأوكازيون الصيفي هذا الموسم بين 30 و40% بحسب الموديل، وفقا لعمرو حسن.

وذكر حسن أنه تزامنا أيضا مع فترة الأوكازيون شهد سوق الملابس حالة من الانتعاش خلال الفترة الماضية بعد مشاركة المحلات في مبادرة تحفيز الاستهلاك للمنتج المحلي.

وأطلقت الحكومة في الأسبوع الأخير من يوليو الماضي، مبادرة "ما يغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، وخصصت موقعًا إلكترونيًا يحتوي على السلع المشاركة في المبادرة ونسب الخصم عليها، والأسعار قبل وبعد الخصم، والشركات المشاركة، ومواصفات السلع.

وتمنح المبادرة خصمًا على العديد من السلع بنسب تصل إلى 20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد، و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.

وقال حسن إن وزارة التموين قررت مد فترة الأوكازيون لمدة شهر آخر من أجل إحداث نشاط أكثر بالمبيعات خلال الفترة المقبلة.

ولم يكن قطاع الملابس وحده الذي شهد رواجا في المبيعات بسبب تخفيضات الأوكازيون الصيفي، حيث شهدت حركة المبيعات في محلات الأحذية والشنط نشاطا ملحوظا في الشهر الأخير بنسبة وصلت إلى 60% من إجمالي البضاعة المتوفرة، بحسب ما ذكره خليفة هاشم عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وذكر هاشم أن الشهر الأخير انقسم إلى فترتين أولها فترة موسم عيد الأضحى والتي شهدت محلات الأحذية والشنط إقبالا من المواطنين على الشراء وحدثت بها أكثر المبيعات خلال الشهر، والفترة الثانية بعد عيد الأضحى والتي عادت خلالها حركة البيع إلى الهدوء وهو عادة ما يحدث بعد فترة المواسم.

وتتراوح نسبة التخفيضات على المنتجات الجلدية بالأوكازيون بين 20 و40% حسب الموديل، بحسب ما ذكره هاشم.

وكانت محلات الأحذية شهدت ركودا كبيرا بحركة البيع والشراء نتيجة انتشار فيروس كورونا الفترة الماضية، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة.

وتوقع هاشم عودة الحركة على الشراء بشكل ملحوظ مرة أخرى مع اقتراب دخول المدارس.