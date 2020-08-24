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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

03:02 م الإثنين 24 أغسطس 2020
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.37%، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 11433 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.78%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.7%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 173 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 26.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 199.57 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 2.07%، إلى مستوى 11391 نقطة.

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