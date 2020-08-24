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تقرير أمريكي يتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من الأرز 3.9 مليون طن في الموسم الجديد

02:14 م الإثنين 24 أغسطس 2020
تقرير أمريكي يتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من الأرز 3.9 مليون طن في الموسم الجديد

الأرز

كتبت- ياسمين سليم:

يتوقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن يبلغ إنتاج مصر من الأرز في الموسم المقبل 2020- 2021 إلى نحو 4.3 مليون طن متري (3.9 مليون طن) وهي نفس كمية المتوقعة لموسم 2019 -2020 الحالي.

ويُحصد الأرز في الفترة من أغسطس وحتى أكتوبر من كل عام.

وبدأ محصول الأرز الجديد في الظهور في الأسواق خلال الفترة الماضية وهو ما دفع أسعار الأرز للانخفاض خلال الأيام الماضية.

ويتوقع التقرير أن يرتفع استهلاك مصر ومخزونها من الأرز في الموسم المقبل 2020- 2021 إلى 4.5 مليون طن متري (4.08 مليون طن)، مقابل 4.4 مليون طن متري (3.9 مليون طن) في موسم 2019- 2020.

وكان علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية التابع قال لرويترز الشهر الماضي إن مصر تهدف لإنتاج أكثر من 2.9 مليون طن من الأرز الأبيض في موسم 2020 من مساحة منزعة 1.1 مليون فدان.

وأبلغ أنه مع قيام المزارعين في معظم الأحيان بزراعة مساحة أكبر من تلك المخصصة للأرز فإن محصول الموسم الحالي قد يصل إلى 3.6 مليون طن.

ومنذ العام الماضي توقفت مصر عن استيراد الأرز بعدما كانت قد عادت للاستيراد خلال العام المالي 2018 – 2019 بسبب نقص المساحة المزروعة في هذا الوقت.

وتستورد مصر كميات محدودة من الأرز طويل الحبة "البسمتي" شهريًا، وتوقع التقرير أن يرتفع استيراد مصر من هذا النوع 150 ألف طن متري هذا العام لتصل إلى 350 ألف طن متري، نتيجة لواردات حديثة اشترتها مصر من الصين.

الأرز وزارة الزراعة الأمريكية

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