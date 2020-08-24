350 جنيها أقل عن العام الماضي.. تفاصيل سعر شراء القطن من الفلاحين في الموسم الجديد

كتبت – شيماء حفظي:

قال علي أبو ماضي، تاجر وممثل القطاع الخاص في اللجنة الوزارية المشرفة على تداول الأقطان، إن سعر فتح مزادات شراء الأقطان من الفلاحين الموسم الجاري ستكون 2000 جنيه لقنطار القطن الوجه البحري، و1750 جنيه للقطن الوجه القبلي.

وستبدأ المزادات، بسعر أساس أقل من سعر فتح الموسم الماضي بنحو 350 جنيها للقنطار، حيث افتتحت الشركات أول مزاد الموسم الماضي على 2100 جنيه للقنطار، ثم انخفضت في نهاية الموسم إلى نحو 1800 جنيه للقنطار.

وأوضح أبو ماضي، وهو صاحب شركة الإخلاص لتجارة وتصدير القطن، لمصراوي، أن الآلية الجديدة لتسعير الأقطان ستكون وفقا لآليات تسعير السوق العالمي.

وأشار إلى أن "تسعير فتح المزادات، سيكون بمتوسط سعر الإنديكس A - وهو متوسط أسعار الأقطان على مستوى العالم - بالإضافة إلى هامش بنسبة 20% من سعر الإنديكس للقطن الوجه القبلي و40% للقطن وجه بحري، وهذه الأسس وافقت عليها اللجنة الوزارية.. وسيرتفع سعر الشراء من الفلاح وفقا للمزايدة كلما زاد اهتمام الفلاح بالقطن ورتبة نقاوته".

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قال لمصراوي في تصريحات الأسبوع الماضي، إن الحكومة غيرت آلية حساب سعر فتح المزاد العلني لشراء القطن من الفلاحين، خلال الموسم المقبل، والمقرر تطبيقها في 4 محافظات بدلا من محافظتين فقط العام الماضي، لتشمل (الفيوم وبني سويف، والشرقية والبحيرة).

وأشار توفيق، إلى أن اللجنة سيكون مهامها تحديد سعر فتح المزاد، وهذه كانت نقطة الضعف الوحيدة العام الماضي، ونتج عنها عزوف تجار القطاع الخاص عن المشاركة في المزايدة على الأقطان.

وأكد أبو ماضي، مشاركة القطاع الخاص، في المزايدة على شراء الأقطان هذا العام، بعدما توصلت الشركات لتوافق مع اللجنة الوزارية لتفادي أزمة العام الماضي.

وكانت الحكومة اشترت أقطانا تبلغ 125 ألف قنطار، بإجمالي 240 مليون جنيه، من الفلاحين بمحافظتي بني سويف والفيوم الموسم الماضي، وسط عزوف تام لشركات القطاع الخاص، بحسب ما قالته عزة رشوان رئيسة شركة جنوب الوادي، والمشرفة على المنظومة آنذاك، لمصراوي.

وتشتري الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال، الأقطان من خلال 4 شركات تابعة لها هي الوادي للتجارة وحليج الأقطان، والشرقية للأقطان، والدلتا لتجارة وحليج الأقطان، والمصرية لكبس القطن، وتتولى شركة الوادي الإشراف على تطبيق النظام الجديد.

وقال الوزير، إن المنظومة الجديدة لتداول الأقطان مستمرة، ويتم توسيع تطبيقها خلال الموسم المقبل، تمهيدا لتعميمها العام المقبل على جميع المحافظات.

وأشار الوزير، إلى أن تطبيق المنظومة يستهدف وضع القطن ضمن أول السلع المدرجة ببورصة السلع التي ستؤسسها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال الوزير إن المنظومة الجديدة لتداول القطن تعمل على "إتاحة الشفافية ونظافة القطن، وتسليم الفلاح الكيس بالدوبارة لزيادة جودة القطن، وإعادة بريق سمعة القطن المصري".