اتفاقية بين صبور وأكاديمية السويدي في مجال التعليم والتدريب الفني

كتبت- شيماء حفظي:

أبرم مكتب المهندس الاستشاري حسين صبور، اتفاقية مع مؤسسة السويدي إليكتريك لتقديم برنامج تعليمي وتدريبي مشترك في مجال التعليم والتدريب الفني لمدة ثلاثة سنوات.

ووفقا لبيان من الشركة اليوم الاثنين، فإن الاتفاقية وفقا للمناهج التي تقدمها أكاديمية السويدي الفنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووقع الاتفاقية المهندس عمر صبور نائب رئيس مجلس إدارة مكتب المهندس الاستشاري حسين صبور، وحنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية وعضو مجلس أمناء المؤسسة، بحضور المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس الأمناء ورئيس مجلس إدارة السويدي إليكتريك.

وقال المهندس عمر صبور نائب رئيس مجلس إدارة مكتب المهندس الاستشاري حسين صبور، إن الاتفاقية تهدف إلى دعم برامج التعليم والتدريب وتأهيل الطلاب ودعم الشباب الأكثر احتياجا لاكتساب المهارات التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.

وأضاف «صبور»، أنه وفقاً للعقد سيتم تقديم تخصص«التركيبات الكهربائية للانشاءات» لنظام التعليم المزدوج لطلبة «صبور» والذي يستغرق مدته ثلاثة سنوات، ويتضمن التدريب الفني بنسبة 80% بالمواقع الميدانية للمشروعات التي يشرف عليها المكتب الاستشاري حسين صبور، بالاضافة إلي التعليم النظري بنسبة 20% بمدارس السويدي الفنية والتي تركز على السلامة، وتكنولوجيا المعلومات والمهارات الحياتية واللغة الانجليزية.

وأشار إلى أنه سيتم التعاون بين فريق أكاديمية السويدي الفنية وفريق صبور، لإعداد وتطوير المناهج والبرامج التعليمية الحدثية القائمة علي الكفاءات والمعتمدة من قبل الشركاء الدوليين والمتماشية مع أحدث توجهات واحتياجات السوق لتزويد الطلاب بميزة تنافسية في السوق المحلي والإقليمي.

وأوضح «صبور»، أنه وفقا للعقد سيحصل الطلاب المسجلين في البرنامج المشترك على شهادة دبلوم وزارة التعليم والتعليم الفني وشهادة جدارات معتمدة من فنلندا لاول مرة فى مصر.

وقالت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية، إن التعاون مع مؤسسة كبيرة مثل «صبور» في هذا المجال الحيوي يعد أضافة كبيرة وهامة لتأهيل الشباب من خلال إعداد المناهج المبنية علي احتياجات سوق العمل الفعلية بالإضافة إلى التدريب العلمي بالمواقع و باستخدام أحدث أساليب التعلم وفقا للمعايير الدولية مما يساهم بشكل مباشر في تحسين فرص الالتحاق بالعمل.

يذكر أن كل فصل من الطلاب بالبرنامج المشترك بين «اكاديمية السويدى الفنية» و«صبور»، سيتم تسجيله والاشتراك في العلامة التجارية باسم «Sabbour/STA Classroom » علي أن يتكون كل فصل من 16 طالبا فيما يتم تنفيذ البرنامج على نموذجين مختلفين وذلك وفقا لاحتياجات «صبور».

ويشمل التدريب، تدريبا أسبوعيا وتدريبا عمليا في المشاريع الميدانية خلال العام الدراسي والإجازة الصيفية بجانب التدريب علي فترات من خلال تقديم دراسات نظرية لطلبة «صبور» وفقا لمناهج وزارة التربية والتعليم.