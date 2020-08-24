"بدر الدين للبترول" تحقق 8 اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال صلاح عبد الكريم رئيس شركة بدر الدين للبترول، إن شركته نجحت في تحقيق 8 اكتشافات جديدة للبترول خلال العام المالي الماضي باحتياطي مؤكد يقدر بحوالي 10.6 مليون برميل مكافئ.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، أضاف عبد الكريم أن شركته حفرت 44 بئراً تنموياً، بالإضافة إلى بئر استكشافي وإصلاح 115 بئراً خلال عام 2019-2020.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بدر الدين للبترول، برئاسة طارق الملا وزير البترول، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك لاعتماد نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2019-2020 .

وشركة بدر الدين للبترول تم إنشاؤها في بداية عام 1983، بعد إعلان حقل بدر في الصحراء الغربية كاكتشاف تجاري، حيث تعمل الشركة في المنطقة كشركة مشتركة نيابة عن هيئة البترول وشركة شل مصر.

وذكر عبد الكريم أن معدلات إنتاج الشركة وصلت بذلك خلال العام الماضي إلى حوالي 114 ألف برميل مكافئ يوميا منها أكثر من 38 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يوميا، كما وصلت مبيعات الغاز إلى 423 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

وأوضح أن الشركة حققت وفرا يقدر بحوالي 24 مليون دولار في إطار منظومة ترشيد الإنفاق الجاري تنفيذها.

وخلال الاجتماع، أكد وزير البترول أهمية الاستمرار في إعطاء الأولوية للسلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة لحماية العاملين والأصول الإنتاجية في إطار استراتيجية الوزارة، والتأكيد على استمرار الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أهمية الاستمرار في إعطاء الفرصة للشباب في إطار المسئولية والتحديات، والعمل على مشاركتهم مع القيادات الحالية في اتخاذ القرار.

وأوضح الوزير أن مواجهة تحدي التناقص الطبيعي للآبار تستلزم تضافر الجهود من أجل العمل على زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف وترشيد النفقات، وذلك في إطار تطبيق البرنامج الخامس من مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف تحسين أنشطة الإنتاج وخفض التكلفة.

كما تستلزم مواجهة هذا التحدي التوسع في استخدام التكنولوجيا المتطورة بهدف زيادة وتحسين كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنتاج، بالإضافة إلى دعم وزيادة الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز، وفقا للوزير.

وقال الوزير إن الخطط التي يتم تنفيذها يجب أن تنعكس إيجاباً على تحسين مستوى الأداء ورفع الكفاءة من خلال استخدام النظريات الجيولوجية والتكنولوجيات الحديثة.

وحضر أعمال الجمعية أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعي، ومجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونوابه للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات المشتركة، إلى جانب خالد قاسم رئيس شركة شل مصر.