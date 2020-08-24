تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر، بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الاثنين، وانخفض الجرام بنحو جنيها واحدا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 858 جنيهًا مقابل 859 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 735 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 981 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 6864 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.34% لتسجل 1947 دولارًا للأوقية، حيث زادت الأوقية بنحو 6.5 دولارات، مقارنة بمستوياتها خلال جلسة تعاملات أمس، في تمام الساعة 12:17 دقيقة ظهرا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.