تراجع المصروفات يرفع أرباح موبكو 26% خلال العام المالي الماضي

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفع صافي ربح شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" بنسبة 26% خلال النصف الأول من العام، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وذكر بيان لمجلس إدارة الشركة أرسلته للبورصة اليوم الاثنين إن صافي أرباحها بعد الضريبة ارتفع إلى 1.184 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من العام مقارنة بـ 937.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وأرجع بيان الشركة هذه الزيادة إلى نقص المصروفات التمويلية خلال هذه الفترة بقيمة 434 مليون جنيه، وزيادة الإيرادات التمويلية بقيمة 19.6 مليون جنيه ونقص ضريبة الدخل بمبلغ 186 مليون جنيه.

وبحسب قائمة الدخل المجمعة التي وافق عليها مجلس إدارة الشركة فإنها حققت مبيعات بقيمة 3.75 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من العام مقابل 4.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي، بانخفاض نسبته 14%.

وتعمل شركة موبكو في تكرير وتصنيع المواد البترولية والغازات الطبيعية وإنتاج الأسمدة، وتم إنشاؤها في يوليو 1998.