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النفط يصعد مع اقتراب عاصفتين من خليج المكسيك وتوقف أكثر من نصف إنتاجهم

11:23 ص الإثنين 24 أغسطس 2020
النفط يصعد مع اقتراب عاصفتين من خليج المكسيك وتوقف أكثر من نصف إنتاجهم

أسعار النفط

القاهرة- وكالات:

صعدت أسعار النفط الخام، اليوم الاثنين، مع اقتراب عاصفتين من خليج المكسيك، ليتوقف أكثر من نصف إنتاج النفط هناك، ووسط تفاؤل حيال فيروس كورونا، بعدما سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام بلازما الدم من مرضى متعافين كخيار علاجي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لبرنت تسعة سنتات بما يعادل 0.2% إلى 44.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.2% أيضا إلى 42.43 دولار للبرميل

وهب الإعصار ماركو والعاصفة المدارية لورا على الكاريبي وخليج المكسيك، مما اضطر شركات الطاقة لسحب العمال من المنصات البحرية ووقف إنتاج النفط، أمس الأحد.

وأوقف المنتجون 58% من إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك و45% من إمدادات الغاز الطبيعي أمس الأحد.

وتسهم المنطقة بنسبة 17% من إجمالي إنتاج النفط الأمريكي وخمسة بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، "أسعار الخام ارتفعت لأن المتاعب المزدوجة في الأطلسي قد تفضي إلى تعطيلات ضخمة لعمليات النفط في خليج المكسيك".

ولكن من المرجح أن تكون مكاسب النفط خافتة لأن عدم التيقن المتعلق بالفيروس مازال يلقي بظلاله على توقعات الطلب على الخام.

أسعار النفط ليج المكسيك لنفط

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