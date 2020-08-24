مدينة نصر توافق على عرض من مستثمر استراتيجي للاستحواذ على "النصر للمرافق"

كتبت- شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، على العرض المقدم من مستثمر استراتيجي للاستحواذ على شركة النصر للمرافق والتركيبات.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، أن العرض من مستثمر استراتيجي لشراء 100% من أسهم شركة النصر للمرافق والتركيبات- شركة مقاولات- والمملوكة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 98.4%، دون الإفصاح عن اسم الجهة صاحبة عرض الشراء.

وقال البيان، إن قيمة العرض حوالي 30 مليون جنيه مصري مقابل استثمارات شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في رأس مال الشركة التابعة بالإضافة إلى رصيد المديونية المستحق لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير لدى الشركة التابعة.

كما يتضمن العرض شراء حصة شركة النصر للأعمال المدنية في رأس مال شركة النصر للمرافق والتركيبات (200 ألف سهم بنسبة 1.6%)، وفقا للبيان.

وكانت شركة مدينة نصر للإسكان، قالت في بيان للبورصة الثلاثاء الماضي، إنها تلقت عرضا مبدئيا للاستحواذ على شركة النصر للمرافق والتركيبات، وأنها ستدرس العرض في اجتماع مجلس الإدارة يوم 23 أغسطس.