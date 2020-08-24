الإحصاء: صناعة التبغ والكيماويات ترفع نشاط الصناعات التحويلية 21% في يونيو

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفع نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 21% خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 104.7 خلال شهر يونيو 2020 (أولـي) مقابل 86.6 خلال شهر مايو 2020 (نهائي).

وارتفع النشاط الاقتصادي نتيجة ارتفاع الرقم القيـاسي لصناعة منتجات التبغ خلال شهر يونيو بنسبة 82.5٪ مقارنة بشهر مايو وذلك بسبب زيادة الطلب على الأدخنة مع عودة نشاط المقاهي والكافيهات وتقليل مدة الحظر.

وقال البيان إن الرقـم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية ارتفع خلال شهر يونيو بنسبة 19.6% مقارنة بشهر مايو الماضي، وذلك بسبب زيادة الطلب على المنظفات والمطهرات نظرا لتداعيات جائحة كورونا.

كما ارتفع الرقم القيـاسـي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية خلال شهر يونيو مقارنة بشهر بنسبة بلغت 26.5٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على الأجهزة الطبية مثل أجهزة الأشعة والتنفس الصناعي.

وصعد الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية بنسبة 13.8٪ خلال شهر يونيو مقارنة بمايو الماضي، وذلك بسبب زيادة الطلب على المستحضرات الصيدلانية والدوائية نظرا لتداعيات جائحة كورونا.

كما ارتفع الرقـم القياسـي لصناعة معدات النقل الأخرى بنسبة 192.9٪ خلال شهر يونيو وذلك بسبب زيادة إنتاج عربات السكك الحديدية ومعدات النقل.