مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة 2% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.07%، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 11391 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.8%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.6%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 45.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 26.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 72.3 مليون جنيه.