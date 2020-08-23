7 مؤسسات صحفية تصرف العلاوات الخمس بداية من الشهر المقبل

كتبت- ياسمين سليم:

حدد جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، شروط صرف العلاوات الخمس للمستحقين في الصحف القومية بداية من سبتمبر.

وقال في بيان صحفي اليوم الأحد إن المؤسسات الصحفية لها طبيعة قانونية خاصة تميزها عن القطاع الخاص وأن قرارات منح العلاوة بالنسبة لهم قرارًا مركزيًا للمجلس الأعلى للصحافة ثم الهيئة الوطنية للإعلام.

وقال إن الهيئة تواصلت مع كل المؤسسات الصحفية، لمعرفة هل هناك قرار بمنح العلاوة أو لا وهل أدرجت ضمن المرتب واقتطع عنها احتياطي معاش وسدد عنه الاشتراكات لذا يستحق.

وبحسب عوض فإنه تم التأكد من منح العلاوات بهذه الشروط، لتنطبق الشروط على مؤسسات الأهرام والأخبار ودار الهلال ودار المعارف ووكالة أنباء الشرق الأوسط، وشركة التوزيع المتحدة دار التحرير وروز اليوسف.

وأعلن عوض اليوم عن أن الوزارة ستمنح 60 ألف مستحق جديد للعلاوات الخمس في سبتمبر المقبل، من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية والسواقط من المرحلة الأولى.

وكانت مصادر في وزارة التضامن الاجتماعي قالت لمصراوي اليوم الأحد إن الوزارة تراجع موقف أصحاب المعاشات من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية الذين لم يحصلوا على العلاوات الخمس.

وفي بداية شهر يوليو الماضي بدأت وزارة التضامن الاجتماعي إضافة العلاوات الخمس لمعاشات المستحقين وصرفت أول دفعة من متجمدات الأثر الرجعي للعلاوة.

والمستحق للعلاوات الخمس هو كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015.

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