التضامن تعلن شروط صرف العلاوات الخمس للمستحقين في القطاع الخاص

كتبت- ياسمين سليم:

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن شروط صرف العلاوات الخمس لمستحقين جدد في القطاع الخاص بداية من سبتمبر.

وقال في بيان صحفي اليوم الأحد إن الوزارة ستمنح 60 ألف مستحق جديد للعلاوات الخمس في سبتمبر المقبل، من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية والسواقط من المرحلة الأولى.

وحدد عوض شروط الصرف للمنشآت القطاع الخاص في أن يكون هناك قرارًا بمنح العلاوة وأن تكون قد أُدرجت ضمن مفردات المرتب باسم علاوة خاصة وأنه تكون قد تم إخضاعها لاشتراكات احتياطي المعاش، وأن تسدد المنشأة الاشتراكات التأمينية ولو جزئيا.

وكانت مصادر في وزارة التضامن الاجتماعي قالت لمصراوي اليوم الأحد إن الوزارة تراجع موقف أصحاب المعاشات من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية الذين لم يحصلوا على العلاوات الخمس.

وفي بداية شهر يوليو الماضي بدأت وزارة التضامن الاجتماعي إضافة العلاوات الخمس لمعاشات المستحقين وصرفت أول دفعة من متجمدات الأثر الرجعي للعلاوة.

والمستحق للعلاوات الخمس هو كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015.

ومع بدء إضافة العلاوات الخمس لمعاشات يوليو فوجئ عدد من أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش خلال هذه الفترة بعدم إدراج أسمائهم ضمن المستحقين.

وكان أغلب الذين لم يصرفوا العلاوات الخمس من العاملين السابقين في القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية القومية.

وبلغ عدد المستحقين للعلاوات الخمس 2.4 مليون مستحق منهم 1.909 مليون مستحق من القطاع الحكومي، و524 ألف مستحق تقريبًا من القطاع العام والخاص، ووفقًا لما أعلنته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في 16 يونيو الماضي.

وفي نهاية يونيو أعلنت القباج أنها شكلت لجنة فنية وقانونية بهيئة التأمينات الاجتماعية لمراجعة كل الحالات المتضررة من عدم استحقاقهم للعلاوات الخمس من المؤسسات الصحفية.

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