التأمينات تمد فترة سداد الاشتراكات الخاصة بالقطاع السياحي دون غرامات

كتبت- ياسمين سليم:

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأحد، مد فترة سداد الاشتراكات الخاصة بقطاع السياحي.

وقال في بيان صحفي إن هناك طلب بإرجاء سداد الاشتراكات الخاصة بالقطاع السياحي دون احتساب مبالغ إضافية أو غرامات لأنها من أكثر القطاعات المتضررة من جائحة كورونا.

وبحسب عوض فإن القرار كان إعفائهم حتى نهاية يونيو لكن الهيئة قامت بمد سريان القرار مؤكدا أنه لن يتم سداد مبالغ إضافية عن أشهر إبريل ومايو ويونيو.