التضامن: 60 ألف مستفيد جديد للعلاوات الخمس بداية من الشهر المقبل

كتبت- ياسمين سليم:

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الوزارة ستمنح 60 ألف مستحق جديد للعلاوات الخمس في سبتمبر المقبل.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الأحد أن المستحقين الجدد من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية والسواقط من المرحلة الأولى.

وبحسب عوض فإن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، شكلت لجنة لدراسة موقف المؤسسات الصحفية والقطاع الخاص بشكل عام من العلاوات الخاصة والمؤسسات الصحفية، الذين لم يحصلوا عليها في المرحلة الأولى.

وأعلن عوض أن إجمالي من سيتم منحهم العلاوات الخمسة في سبتمبر المقبل يقترب من ٦٠ ألف تشمل المستحقين من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية والسواقط من المرحلة الأولى، من الذين لم يحصلوا على الدفعة الأولى الخاصة بصرف المعاشات.

وقال: "سيتم منح فرصة أخرى لعدد من المنشآت عندما ذهبنا إليها أعطيناهم فرص لتوفير مستنداتهم".

وشرح عوض أن المؤسسات الصحفية لها طبيعة قانونية خاصة تميزها عن القطاع الخاص وأن قرارات منح العلاوة بالنسبة لهم قرارًا مركزيًا للمجلس الأعلى للصحافة ثم الهيئة الوطنية للإعلام.

وقال إن الهيئة تواصلت مع كل المؤسسات الصحفية، لمعرفة هل هناك قرار بمنح العلاوة أو لا وهل أدرجت ضمن المرتب واقتطع عنها احتياطي معاش وسدد عنه الاشتراكات لذا يستحق، وتم التأكد من منح العلاوات بهذه الشروط، لتنطبق الشروط على مؤسسات الأهرام والأخبار ودار الهلال ودار المعارف ووكالة أنباء الشرق الأوسط، وشركة التوزيع المتحدة دار التحرير وروز اليوسف.

وأضاف أن هناك شروط لمنشآت القطاع الخاص أن يكون هناك قراراً بمنح العلاوة وأن تكون قد أُدرجت ضمن مفردات المرتب باسم علاوة خاصة وأنه تكون قد تم إخضاعها لاشتراكات احتياطي المعاش، وأن تسدد المنشأة الاشتراكات التأمينية ولو جزئيا.

وكانت مصادر في وزارة التضامن الاجتماعي قالت لمصراوي اليوم الأحد إن الوزارة تراجع موقف أصحاب المعاشات من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية الذين لم يحصلوا على العلاوات الخمس.

وفي بداية شهر يوليو الماضي بدأت وزارة التضامن الاجتماعي إضافة العلاوات الخمس لمعاشات المستحقين وصرفت أول دفعة من متجمدات الأثر الرجعي للعلاوة.

والمستحق للعلاوات الخمس هو كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015.

ومع بدء إضافة العلاوات الخمس لمعاشات يوليو فوجئ عدد من أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش خلال هذه الفترة بعدم إدراج أسمائهم ضمن المستحقين.

وكان أغلب الذين لم يصرفوا العلاوات الخمس من العاملين السابقين في القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية القومية.

وبلغ عدد المستحقين للعلاوات الخمس 2.4 مليون مستحق منهم 1.909 مليون مستحق من القطاع الحكومي، و524 ألف مستحق تقريبًا من القطاع العام والخاص، ووفقًا لما أعلنته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في 16 يونيو الماضي.

وفي نهاية يونيو أعلنت القباج أنها شكلت لجنة فنية وقانونية بهيئة التأمينات الاجتماعية لمراجعة كل الحالات المتضررة من عدم استحقاقهم للعلاوات الخمس من المؤسسات الصحفية.