التضامن تراجع موقف صرف العلاوات الخمس للقطاع الخاص

كتبت- ياسمين سليم:

قالت مصادر في وزارة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تراجع موقف أصحاب المعاشات من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية الذين لم يحصلوا على العلاوات الخمس.

وفي بداية شهر يوليو الماضي بدأت وزارة التضامن الاجتماعي إضافة العلاوات الخمس لمعاشات المستحقين وصرفت أول دفعة من متجمدات الأثر الرجعي للعلاوة.

والمستحق للعلاوات الخمس هو كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015.

ومع بدء إضافة العلاوات الخمس لمعاشات يوليو فوجئ عدد من أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش خلال هذه الفترة بعدم إدراج أسمائهم ضمن المستحقين.

وكان أغلب الذين لم يصرفوا العلاوات الخمس من العاملين السابقين في القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية القومية.

وبلغ عدد المستحقين للعلاوات الخمس 2.4 مليون مستحق منهم 1.909 مليون مستحق من القطاع الحكومي، و524 ألف مستحق تقريبًا من القطاع العام والخاص، ووفقًا لما أعلنته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في 16 يونيو الماضي.

وفي نهاية يونيو أعلنت القباج أنها شكلت لجنة فنية وقانونية بهيئة التأمينات الاجتماعية لمراجعة كل الحالات المتضررة من عدم استحقاقهم للعلاوات الخمس من المؤسسات الصحفية.

وقال المصدر إن الحالات لا تزال تخضع للتدقيق، ولم تنته الوزارة بعد من إحصاء عددها.

وقال محمد العقبي، المتحدث الرسمي لوزارة التضامن، لمصراوي إن الوزارة تجري بالفعل مراجعة لأصحاب المعاشات الذين لم يصرفوا العلاوات الخمس في القطاع الخاص والصحف القومية.

وأضاف في رسالة عبر تطبيق واتس آب "بالفعل هناك مراجعة لموقف القطاع الخاص والصحف، ولم يتحدد موعد الصرف بعد".

وكانت الوزارة قسمت صرف الأثر الرجعي وهو 5 سنوات لضم العلاوات على 4 دفعات بالتساوي، صرفت أول دفعة منه مع معاش شهر يوليو الماضي، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021 والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.

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