تراجع الطلب في كورونا يحول سيراميك "الجوهرة" للخسارة بالربع الثاني من 2020

كتبت- دينا خالد:

تحولت شركة العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة" للخسارة خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة بلغت 26.5 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 12.7 مليون جنيه في الفترة المثيلة من العام الماضي.

وبحسب بيان لمجلس إدارة الشركة مرسل للبورصة اليوم الأحد فإن مبيعاتها تراجعت بنحو 50% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن مبيعاتها خلال الربع الثاني انخفضت إلى 151.7 مليون جنيه مقابل 304 ملايين جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة، تراجع جميع مؤشرات نشاط الشركة، إلى أن الربع الثاني من العام الجاري، كان ذروة التأثير السلبي للموجة الأولى من فيروس كورونا، وانخفضت معدلات أداء الاقتصاد العالمي، نتيجة للتراجع الحاد في الطلب على كثير من السلع من بينها السيراميك.

وبحسب الشركة فإن خلال النصف الأول من العام الجاري، تراجع جميع مؤشرات النشاط مقارنة بذات الفترة من العام السابق نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية.

ووفقًا لبيانات الشركة فإنها تحولت للخسارة خلال النصف الأول من العام بقيمة 20.9 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 23.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وتعمل شركة "العز للسيراميك والبورسلين، المعروفة باسم: الجوهرة، في مجال قطاع المواد الأساسية مع التركيز على مواد البناء، وتمتلك مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، التابعة لرجل الأعمال، أحمد عز، حصة حاكمة فيها.