التعاون الدولي: البرلمان يوافق على اتفاقيات مع شركاء التنمية بـ 92.5 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب، على 3 قرارات لرئيس الجمهورية، تتعلق باتفاقيات للوزارة مع شركاء التنمية، بإجمالي 92.5 مليون دولار، بحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم السبت.

وتشمل هذه الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، لتجديد وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة.

وتضم الموافقات قرار رئيس الجمهورية رقم 455 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 362 لسنة 2020 بشأن المنحة الكندية لتمويل تنفيذ مشروع معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر.

وتعليقاً على الاتفاق الأول، قالت وزيرة التعاون الدولى، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار التعاون متعدد الأطراف بين شركاء التنمية، حيث تقوم الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بالمساهمة في تمويل هذا المشروع، والذى تنفذه الهيئة القومية للأنفاق.

وأضافت أن المشروع يهدف لتجديد وتحديث خط مترو القاهرة بطول 44 كم تمتد من محطة المرج الجديدة في الشمال إلى محطة حلوان في الجنوب عبر قلب القاهرة وربطه بكل من الخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، كما يتضمن المشروع إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية، والحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط الأول للمترو أثناء أعمال التحديث.

ووقعت المشاط، الاتفاق، في 14 يونيو الماضي، مع كل من السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، وفابيو جراتزى، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، بحسب البيان.

وأضافت أن فيما يتعلق باتفاقية منحة المساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية؛ فإنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم ضخ 30 مليون دولار في مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية.

وفي 9 يوليو الماضي، وقعت المشاط، اتفاقيات 6 منح جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 90 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا، والصحة والزراعة والتجارة والاستثمار.

وأعربت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للشراكة الاقتصادية الممتدة لأكثر من 40 عامًا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي انعكست بشكل إيجابي على الأولويات التنموية لمصر، مشيرة إلى أن مثل هذه الاتفاقيات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يضيف مزيد من التنوع لمحفظة التعاون بين الجانبين .

وبحسب المشاط فإنه بالنسبة للمنحة الكندية الخاصة بتمويل تنفيذ مشروع معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر؛ فإن المنحة تأتي بتمويل كندى وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت مسمى "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر".

وتهدف المنحة إلى دعم المرأة عبر زيادة الوعي حول التخطيط للإنجاب، وإتاحة الوصول للخدمات الصحية، وذلك من خلال الشراكة بين وزارتي الصحة والسكان، والشباب والرياضة.

وقالت المشاط، إن تمكين المرأة من شأنه أن يسهم بشكل إيجابي على المجتمع ، حيث يعمل على تعزيز النمو الاقتصادى.

وفي 11 يوليو الماضي، أعلنت المشاط عن توقيع اتفاقيتي منحتين مع السفارة الكندية، بقيمة 14 مليون دولار كندي، لصالح قطاع الصحة، والدعم الاقتصادي الاجتماعي، وتمكين المرأة، تحت مظلة برنامج التعاون الثنائي، وتأتي اتفاقية "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر" بقيمة 3.5 مليون دولار.