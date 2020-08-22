تبدأ غدًا.. تعرف على جدول صرف مرتبات شهر أغسطس لموظفي الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية غدًا الأحد صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ولمدة 3 أيام.

وبحسب بيان سابق من وزارة المالية، تم تقسيم صرف المرتبات للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 3 أيام من كل شهر.

وتبدأ الوزارة إتاحة مستحقات العاملين بكل جهة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وقررت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 23 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 25 أغسطس.

وتوضح الجداول التالية مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس بحسب الوزارات والهيئات: