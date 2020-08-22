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أسعار الذهب العالمية تنهي تعاملات الأسبوع على تراجع

10:40 ص السبت 22 أغسطس 2020
أسعار الذهب العالمية تنهي تعاملات الأسبوع على تراجع

أسعار الذهب العالمية تنهي تعاملات الأسبوع على تراج

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب العالمية مع نهاية تعاملات الأسبوع أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.35% لتصل إلى 1940.4 دولار للأوقية بنهاية تعاملات أمس الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب

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