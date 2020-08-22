أسعار الذهب العالمية تنهي تعاملات الأسبوع على تراجع

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب العالمية مع نهاية تعاملات الأسبوع أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.35% لتصل إلى 1940.4 دولار للأوقية بنهاية تعاملات أمس الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.