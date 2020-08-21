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بعد الانخفاض الكبير.. ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر اليوم

12:31 م الجمعة 21 أغسطس 2020
بعد الانخفاض الكبير.. ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر اليوم

أسعار الذهب

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفع سعر الذهب، بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 زاد جنيها واحدا اليوم إلى 859 جنيها مقابل 858 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 736 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 982 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 6872 جنيهًا.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الجمعة بعد أن عززت بيانات قاتمة لطلبات إعانة البطالة الأمريكية المخاوف من تعاف أبطأ من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، مما أثر سلبا على الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1947.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0503 بتوقيت جرينتش. والذهب مرتفع 0.2% منذ بداية الأسبوع الجاري، بعد أن هوى 4.5% في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس، وهو أسوأ أداء أسبوعي في خمسة أسابيع.

أسعار الذهب غرفة القاهرة التجارية سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18

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