سعر الدولار يستقر تحت 16 جنيها خلال أسبوع
كتبت – شيماء حفظي:
استقر سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعدما تراجع لأقل من 16 جنيها، قبل أسبوعين.
وسجل الدولار في البنك الأهلي أمس الخميس، 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع وهي نفس أسعار الخميس الماضي.
واستقر الدولار بعد انخفاض أسبوعين متتاليين حيث فقد الدولار 4 قروش خلال 15 يوما، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.
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