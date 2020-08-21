انخفاض البصل والبامية.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور في أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

انخفضت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينها الطماطم والبصل والفاصوليا والباذنجان البلدي.

وتراجع سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة بنحو 25 قرشا، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح بين 1.75 و3.50 جنيه، كما تراجع سعر كيلو البامية ليتراوح بين 13 و17 جنيها، بتراجع جنيهين، وفقا لأسعار الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و3.50 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 2 جنيه و3.5 جنيه.

البصل بين 2.25 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه، بزيادة بين 50 قرشا وجنيه.

الفاصوليا بين 11 و17 جنيها، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 50 قرشا و2.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.75 جنيه و 3.75 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و 3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البامية بين 13 و17 جنيها، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و 6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و9 جنيهات.

التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و16 جنيها، بزيادة جنيه.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و27 جنيها.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و15 جنيها، بزيادة جنيه.

المانجو الزبدية بين 8 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.