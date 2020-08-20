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بعد انضمام فوري.. 7 شركات في نادي المليار دولار ببورصة مصر (إنفوجرافيك)

06:02 م الخميس 20 أغسطس 2020
بعد انضمام فوري.. 7 شركات في نادي المليار دولار ببورصة مصر (إنفوجرافيك)


كتب- مصطفى عيد:

دخلت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية نادي الشركات ذات القيمة السوقية فوق المليار دولار في البورصة المصرية خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد زيادات متتالية لسعر أسهمها في الجلسات الأخيرة.

وبحسب بيانات البورصة، وصلت القيمة السوقية للشركة في نهاية جلسة تداول أمس الأربعاء- آخر جلسات الأسبوع الحالي- إلى نحو 17.4 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 1.09 مليار دولار، وذلك بعد ارتفع سعر السهم خلال الشهر الأخير من 18.45 جنيه إلى 24.54 جنيه بنهاية جلسة أمس.

وانضمت الشركة بذلك إلى 6 شركات أخرى يتم تداول أسهمهما في البورصة المصرية تتعدى قيمتها السوقية مليار دولار وهي البنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني الأهلي، والشرقية للدخان، وأبو قير للأسمدة، والمصرية للاتصالات، والقابضة المصرية الكويتية.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التفاعلي التالي أبرز المعلومات عن الشركات السبعة وقيمتها السوقية وما تعادله بالدولار (حسب متوسط سعر بيع الدولار في البنوك أمس الأربعاء وفقا لأرقام البنك المركزي)، إلى جانب سعر السهم عند إغلاق جلسة تداول أمس الأربعاء، والقطاع المصنفة فيه الشركة، بحسب بيانات البورصة المصرية.

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