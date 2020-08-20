أسعار الذهب تعوض جزءا من خسائر أمس بعد صعودها اليوم عالميا

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الخميس، معوضة بعض الخسائر إثر موجة بيع في الجلسة السابقة بعدما أثار مجلس الاحتياطي الاتحادي مخاوف من أن يكون التعافي من التراجع الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة، وهو ما ألقى بظلاله على معنويات المخاطرة، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1943.07 دولار للأوقية، بعدما تراجع بأكثر من 3.5% إلى أقل مستوى في نحو أسبوع أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1950.30 دولار للأوقية.

وحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمس الأربعاء، من أن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة "كوفيد-19" يواجه مسارا تكتنفه ضبابية شديدة، وأكد مجددا على الحاجة لتحفيزات مالية إضافية، وفقا للوكالة.

وأدت هذه التصريحات إلى تراجع الأسهم الأمريكية والآسيوية.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، صعدت الفضة 1.1% إلى 27.01 دولار للأوقية، فيما قفز البلاتين 0.3% إلى 934.71 دولار.