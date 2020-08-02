بعد أسبوع من انطلاقها.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة "مايغلاش عليك"

كتبت- ياسمين سليم:

أطلقت الحكومة منذ أسبوع، مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي.

وخصصت الحكومة موقعًا إلكترونيًا، يحتوي على السلع المشاركة في المبادرة ونسب الخصم عليها والأسعار قبل وبعد الخصم والشركات البائعة ومواصفات السلع.

ويمكنك تصفح الموقع من هنا https://www.mobadra.gov.eg/.

مميزات المبادرة

وتمنح المبادرة خصمًا على العديد من السلع بنسب تصل إلى 20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.

وبدأت الحكومة حملة إعلانية للمبادرة، بكافة وسائل الإعلامية.

السلع المشاركة

وتضم المبادرة سلعًا متنوعة مثل الأجهزة الكهربائية والتي تتضمن التكييفات، والتليفزيونات، والثلاجات والديب فريزر، والغسالات، والسخانات.

كما تشمل القطاعات المشاركة أيضا قطاع الإلكترونيات والذي يتضمن موبايلات وتابلتات، وقطاع الكهرباء والإضاءة والذي يتضمن حتى الآن لمبات ليد فقط، إلى جانب قطاع المنزل والذي يتضمن 92 سلعة مختلفة عن أدوات المطبخ والمائدة، إلى جانب قطاع المواد الكيميائية والذي يتضمن البلاستيك (شفاطات شاليموه).

وتتضمن قطاعات السلع المشاركة في المبادرة أيضا الأدوات الصحية مثل القطع الموفرة لخلاطات المياه، وقطع موفرة للشطاف، وقطع موفرة للدش.

ومن بين هذه القطاعات أيضا قطاع الأثاث ومنها غرفة نوم إسلامي، وكرسي فوتيه، وكنبه فوتيه، وترابيزات، ودواليب، وجزامات، ووحدات تخديم، وكراسي مراجيح، بالإضافة إلى قطاع الماكينات والمعدات والذي يحتوي حتى الآن على أنواع مختلفة من المواتير.

تمويل للشراء

وتمكن المبادرة المستهلكين من الحصول على تمويل من 4 بنوك وشركات التمويل المشاركة في المبادرة لشراء السلع.

وتقدم هذه البنوك والشركات التمويلات بفائدة مخفضة وفترات سداد تصل إلى 24 شهرا.

وتتضمن هذه البنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، كما تشمل الشركات أمان التابعة لراية القابضة، وشركة Valu التابعة للمجموعة المالية هيرميس، بالإضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.

شروط المشاركة للتجار

وحدد الموقع الشروط التي يجب توافرها في المصانع والتجار المشاركين بالمبادرة كالآتي:

- أن يكون المنتج مصري.

- المكون المحلي بالمنتج لا تقل نسبته عن 25% في المنتجات المشاركة في المبادرة.

- لا يسمح بدخول السلع والمنتجات الغذائية في المبادرة.

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