مسح: ثلثا الشركات البريطانية "تعمل بالكامل" بعد الإغلاق الشامل بسبب كورونا

القاهرة- وكالات:

أفاد مسح، اليوم الأحد، أن ثلثي الشركات البريطانية تقول إنها أصبحت "تعمل بالكامل" بعد الإغلاق الشامل الذي فُرض بسبب فيروس كورونا، ارتفاعا من النصف في يونيو الماضي، بحسب وكالة رويترز.

وأظهر المسح أن نسبة 21% أخرى من الشركات، التي استطلع آراءها في النصف الأول من يوليو الماضي، تعمل بشكل جزئي في ظل استمرار إغلاق بعض المقار.

وقال ألبيش باليجا، الاقتصادي لدى الاتحاد، أحد أكبر المجموعات الممثلة لمصالح الشركات في بريطانيا، "في ضوء إعادة الفتح التدريجية للشركات، تشير بيانات هذا الشهر على ما يبدو إلى نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد".

وأضاف أن شركات عديدة، وبخاصة في قطاعات التعامل المباشر مع المستهلكين، مازالت تكابد "أزمة مالية حادة".

وترفع بريطانيا الإغلاق الشامل تدريجيا منذ مايو الماضي، وكانت أحدث خطوة كبيرة في الرابع من يوليو الماضي، عندما سُمح بإعادة فتح الفنادق والحانات والمطاعم.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، إنه سيرجئ مواصلة تخفيف الإجراءات، والذي كان سيساعد بعض أماكن الفنون والترفيه، بسبب زيادة في حالات الإصابة.

وقالت الشركات في المتوسط إنها تعمل بنسبة 85% من الطاقة المعتادة بسبب التباعد الإجتماعي، مقارنة مع 72% عندما كانت قاعدة أشد صرامة تفرض مسافة مترين عموما بين الأفراد سارية.

وقال اتحاد الصناعات، إن الطلب الضعيف من المستهلكين مازال التحدي الأكثر شيوعا الذي تواجهه الشركات لاستئناف الأنشطة على نحو عادي.

وأضاف أكثر من ثلثي الشركات إنه يحول دون العمليات العادية، بانخفاض طفيف من ثلاثة أرباع في يونيو الماضي.