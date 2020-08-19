أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

التضامن: صرف 1.1 مليار جنيه مساعدات تكافل وكرامة في 4 أيام

07:42 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
التضامن: صرف 1.1 مليار جنيه مساعدات تكافل وكرامة في 4 أيام

وزيرة التضامن الاجتماعي

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنه تم صرف مليار و118مليون جنيه مستحقات لمستفيدي تكافل وكرامة، منذ الأحد الماضي وحتى اليوم الأربعاء.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن عدد المستفيدين الذين صرفوا حتى الآن مليوني و٣٥٣ ألف فرد خلال 4 أيام.

ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من

تكافل وكرامة حوالي 3.2 مليون أسرة بما يشمل حوالي 11.2 مليون فرد.

وكانت وزيرة التضامن قد شكلت غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عملية الصرف على مستوى المحافظات بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي ومسئولي هيئة البريد بالإضافة إلى متابعة شكاوى المواطنين واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة مديريات التضامن الاجتماعي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96590

    عدد المصابين

  • 60651

    عدد المتعافين

  • 5173

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21842782

    عدد المصابين

  • 14570347

    عدد المتعافين

  • 773279

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأوقاف تعلن موعد عودة صلاة الجمعة في المساجد.. و5 شروط