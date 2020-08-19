مشتريات محلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.75%، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 11160 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.08%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.66%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 37.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 37.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 1.1 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.59%، إلى مستوى 11077 نقطة، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
96590
عدد المصابين
-
60651
عدد المتعافين
-
5173
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
21842782
عدد المصابين
-
14570347
عدد المتعافين
-
773279
عدد الوفيات
إعلان